Ministrs, kurš šodien turpināja piedalīties Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālajā sanāksmē, jau šorīt Latvijas Televīzijas raidījumā Rīta panorāma sacīja, ka viena no valstīm, ar kurām Latvija varētu sadarboties tankiem vizuāli līdzīgo pašgājējhaubiču un citas artilērijas tehnikas iegādē, ir Austrija.

Artilērijas iekārtu iegādē Latvija šobrīd veic sarunas ne tikai ar Austriju, bet arī ASV un Norvēģiju, aģentūrai LETA pa tālruni no Bratislavas pastāstīja aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis (ZZS).

Vakarpusē Bergmanis aģentūrai LETA teica, ka Latvija vēlas ar Austriju arī aktivizēt sadarbību militārajā jomā, piemēram, pārņemt pieredzi, kad vietējos uzņēmumus iesaista militārajā industrijā.

Viņš apliecināja, ka sarunas par artilērijas sistēmu un mīnmetēju iegādi notiek ne tikai ar Austriju, bet arī Norvēģiju un ASV, taču šobrīd vēl nav skaidri zināms, kad sarunas noslēgsies. Varianti esot iespējami dažādi, piemēram, no vienas partnervalsts tiek iegādātas haubices, bet no otras valsts atkal citas artilērijas sistēmas. Viens no svarīgākajiem faktoriem šajā sakarā ir dažādo artilērijas sistēmu savienošana, uzsvēra Bergmanis.

Jau ziņots, ka artilērijas, proti, netiešās uguns, atbalsta spēju attīstība jau iepriekš bijusi noteikta par prioritāti un nākamā gada budžetā kopumā šai jomai plānots atvēlēt 14 miljonus eiro.

Latvijai atšķirībā no Lietuvas pagaidām nav haubiču, taču ir lielgabali. LETA jau vēstīja, ka saskaņā ar 2015.gadā noslēgto līgumu Lietuva iegādājusies no Vācijas bruņotajiem spēkiem 16 pašgājējas haubices Panzerhaubitze 2000.