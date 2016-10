PVN shēmu sērga izplatījusies arī banku sistēmā

Gan kontroles dienestiem, gan bankām ir zināmas visas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) shēmotāju darba metodes, tomēr noziedznieku apkarošanas rezultāti rāda, ka shēmotāju masveidīguma pamatā ir nesodāmības apziņa, ceturtdien lasāms avīzē Diena.



"PVN shēmas ir klasisks noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas aspekts, jo nelikumīgā veidā iegūtus līdzekļus mēģina legalizēt ar banku sistēmas palīdzību, un tas ir uzskatāms par būtisku noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku. Banku iekšējai kontroles sistēmai ir jāstrādā pietiekami efektīvi, lai atpazītu šādus mēģinājumus, un līdzīgi kā par citiem aizdomīgiem vai neparastiem gadījumiem bankām ir pienākums ziņot Kontroles dienestam," - šādu PVN shēmošanas sērgas raksturojumu Dienai sniedza Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ar FKTK sabiedrisko attiecību speciālistes Agneses Līcītes starpniecību.

Pētot PVN shēmotāju masveidības iemeslus, Diena nosūtīja virkni jautājumu FKTK un septiņām vadošajām Latvijas bankām, no kurām līdz šā raksta nodošanas brīdim atbildes bija sniegušas četras no uzrunātajām - Swedbank, Norvik banka, DNB banka un ABLV banka; viena - Rietumu banka - jau sākotnēji paziņoja, ka komentārus nesniegs, savukārt no Citadeles un SEB bankas atbildes līdz šā raksta nodošanas brīdim joprojām nebija saņemtas.

No atbildēm secināms, ka bankām ir labi zināma PVN shēmotāju problēma un ka bankas vismaz vārdos pievērš lielu uzmanību shēmotāju izskaušanai, tajā skaitā rīkojot regulāras savu darbinieku apmācības, kā precīzāk noteikt un jau saknē izskaust PVN shēmu organizēšanas tīkotājus jeb, citiem vārdiem sakot, kā nepieļaut fiktīviem uzņēmumiem atvērt kontus bankās un arī novērst fiktīvu darījumu iespējamību banku pārskaitījumos.

Dienas pētījums pierāda, ka valsts budžets katru gadu zaudē no 460 miljoniem līdz pat teju vienam miljardam eiro no PVN shēmām un skaidrā naudā tiek "izņemts" no 800 miljoniem līdz 1,5 miljardiem eiro, kas apgrozās tālāk Latvijas ekonomikā. Dienas pētījumā pieaicinātie eksperti uzskata - iespējams, daļa no problēmas ir tajā apstāklī, ka banku sistēma un arī tās uzraugs FKTK labākajā gadījumā neievēro un nepievērš tam pietiekamu uzmanību vai - sliktākajā gadījumā pieļauj šādu sistēmisku valsts izlaupīšanu.

