Rīgā būs Skeletona, Biatlona un vairāku dārgakmeņu vārdos nosauktas ielas

Rīgā piešķirs nosaukumus vairākām jaunām ielām, otrdien Rīgas domes sēdē nolēma deputāti.

Dome nolēma piešķirt Murjāņu ielas nosaukumu posmam bez nosaukuma no esošās Murjāņu ielas līdz Juglas ezeram. Juglas ielas apkaimē tiks izveidota Mežapurva iela, Dimantu iela, Opāla iela un Rubīnu iela, savukārt Armērijas ielas nosaukumu piešķirs posmam bez nosaukuma no Kanāla ielas līdz dzelzceļam un Alsupes ielas nosaukumu - sarkano līniju posmam no Tirzas ielas.

Dome arī nolēma, ka tiks izveidota Jāzepa iela posmā no Saulcerītes ielas līdz Brīvības gatvei, bet pie Berģu ielas tiks izveidota Tota iela un Leldes iela. Pie Juglas ezera izveidos Tirkīza ielu un Safīra ielu. Rīgā tiks izveidota arī Skeletona iela un Vīķu iela.

Dome nolēma, ka Tebras ielas posms no Malienas ielas līdz Kvēles ielai tiks pārdēvēts par Dambjapurva ielu, Kanāla ielas atzarojums līdz Jaunciema gatvei tiks pārdēvēts par Aboras ielu un Baltezera ielas posms no Murjāņu ielas līdz Pāles ielai tiks pārdēvēts par Biatlona ielu.

Tikmēr Tramplīna ielas posms tiks pārdēvēts par Bobsleja ielu un Skrudalienas ielas posms - par Veldres ielu.