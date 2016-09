Satiksmes drošības reida laikā noķerti imigranti-ēnstrādnieki

Satiksmes drošībai veltītā reida laikā policija trešdien no rīta Rīgā vienā no kravas automašīnām atklājusi arī vairākus imigrantus, kuru vidū vairāki bija nelegāli nodarbinātie, trešdien vēstīja raidījums LNT Ziņas Sešos.

Auto policija aizturēja pirms plkst.8 no rīta, kad personas, kas Latvijā ieradušās no Moldovas, bija ceļā uz darbu būvobjektā. Izsaukta Valsts robežsardze, un izrādījies, ka astoņas no desmit personām strādā bez darba atļaujām.

Robežsardzē skaidro, ka šī ir pēdējā laikā lielākā grupa ar nelegāli nodarbinātajiem trešo valstu pilsoņiem.

"Šis ir pirmais gadījums, pie tam, tas nav konstatēts objektā, bet uz ielas. Saskaņā ar Imigrācijas likumu viņi var zaudēt tiesības uz uzturēšanās atļaujas pagarinājumu, jo tas ir viens no smagākajiem pārkāpumiem, kas tiek ņemts vērā pie nākamās uzturēšanās atļaujas izsniegšanas," stāstīja Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes inspektors Uldis Brikmanis. Pēc viņa teiktā, tas ir administratīvais pārkāpums un "nav nekas krimināls".

Robežsardze secinājusi, ka trešdien no rīta aizturētās personas ieceļojušas Latvijā atbilstoši likumam un nebija pārkāpušas tām doto 90 dienu termiņu.