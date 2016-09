Viedierīces raisa izklaidību   

Kaut arī pieņemts uzskatīt, ka viedierīces mūsu darba ikdienu atvieglo un padara efektīvāku, šo pieņēmumu nevajadzētu vispārināt. Psiholoģisks eksperiments, kas pēc starptautiskā kiberdrošības uzņēmuma Kaspersky Labpasūtījuma veikts Vircburgas un Notingemas Trentas Universitātē, rāda - lai gan viedtālruņi mums palīdz viegli uzturēt kontaktus ar kolēģiem, saņemt un sūtīt e-pastus un paveikt steidzamus uzdevumus, kad esam ceļā vai ārpus biroja, patiesībā tie mūs padara mazāk produktīvus, kad strādājam pie rakstāmgalda, šonedēļ vēstīja Karjeras Diena.

Eksperimenta laikā tika pārbaudīta 95 personu vecumā no 19 līdz 56 gadiem uzvedība, un tika noskaidrota saikne starp cilvēku darba ražīguma līmeni un attālumu, kāds ir starp viņiem un viņu viedtālruņiem. Pētnieki lūdza eksperimenta dalībniekus izpildīt koncentrēšanās testu četros atšķirīgos apstākļos: ar viedtālruni kabatā, uz rakstāmgalda, ieslēgtu atvilktnē un iznestu no telpas. Atklājās, ka testa rezultāti bija viszemākie, kad viedtālrunis atradās uz rakstāmgalda, bet ar katru nākamo attāluma posmu starp dalībniekiem un viņu viedtālruņiem testa izpilde uzlabojās. Kopumā testa rezultāti bija par 26% augstāki, kad tālruņi bija iznesti no telpas. "Iepriekšējie pētījumi liecina, ka, no vienas puses, atšķirtībai no sava viedtālruņa ir negatīvas emocionālās sekas, piemēram, paaugstināta trauksme, bet, no otras puses, pētījumi ir arī parādījuši, ka viedtālruņa klātbūtne var novērst uzmanību. Citiem vārdiem sakot, gan viedtālruņa trūkums, gan klātbūtne var pasliktināt koncentrēšanos," saka Jenss Binders no Notingemas Trentas Universitātes. "Kopumā mūsu konstatējumi šajā pētījumā liecina, ka drīzāk viedtālruņa trūkums, nevis klātbūtne uzlabo koncentrēšanos," piebilst Astrīda Karolusa no Vircburgas Universitātes.

Šī eksperimenta rezultāti korelē ar konstatējumiem iepriekš veiktā pētījumā ar nosaukumu Digitālā amnēzija darbā. Šajā apsekojumā Kaspersky Lab pierādīja, ka digitālajām ierīcēm var būt negatīva ietekme uz koncentrēšanās līmeni. Piemēram, tika parādīts, ka piezīmju pierakstīšana digitālajās ierīcēs sanāksmju laikā pazemina izpratnes līmeni par to, kas patiesībā notiek sapulcē.

"Tā vietā, lai rēķinātos ar nepārtrauktu piekļuvi saviem viedtālruņiem, darbinieku produktivitāti var palielināt, ja viņiem ir īpašs bezviedtālruņa laiks. Viens no veidiem, kā to panākt, ir "sapulces noteikumu", piemēram, bez tālruņiem un bez datoriem, ieviešana parastajā darba vidē,» norāda Kaspersky Lab mazo un vidējo uzņēmumu tirgvedības vadītājs Vladimirs Zapoļanskis. Viņš arī min, ka darbinieku koncentrēšanās līmeņa pazemināšanās viedierīču iespaidā var slikti atsaukties uz kiberdrošības līmeni uzņēmumā.