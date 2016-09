ZZS: Risinājumi elektrības cenu problēmai jārod atbildīgo amatpersonu sarunās ar lauksaimniekiem

Elektrības augsto izmaksu problēmas risinājumi ir jāatrod atbildīgo uzņēmumu amatpersonu sarunās ar lauksaimnieku organizācijām, uzskata Zaļo un zemnieku savienība (ZZS).

To šodien pēc ZZS frakcijas tikšanās ar AS Latvenergo valdes priekšsēdētāju Āri Žīguru un AS Sadales tīkls valdes priekšsēdētāju Andri Pinkuli žurnālistiem norādīja ZZS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brigmanis un ZZS valdes priekšsēdētājs Armands Krauze. Tikšanās laikā ar Žīguru un Pinkuli tika pārrunāti iemesli straujajam elektrības maksājumu kāpumam un meklēti risinājumi, kā situāciju stabilizēt.

Krauze norādīja, ka sarunas laikā frakcijā pagaidām vēl nav atrasts nepieciešamais risinājums, bet šodien vēl gaidāmas atbildīgo uzņēmumu pārstāvju sarunas ar lauksaimniekiem.

Pinkulis žurnālistiem norādīja, ka pastāv vairāki risinājumu varianti, kādā veidā iespējams ekonomēt elektrības izmaksas. Piemēram, lauksaimnieki var pieteikties konkrētas jaudas izmantošanai uz sezonas laiku vai ierobežotu dienu skaitu. Tādā veidā viņiem nebūs jāmaksā par lieko jaudu, kad to nav nepieciešams izmantot. Savukārt Krauze pauda bažas par jaudu pieslēgšanas izmaksām.

Kā ziņots, Brigmanis iepriekš akcentēja, ka pēdējā laikā ticies ar daudziem uzņēmējiem, tostarp lauksaimniekiem, kuri pauduši neizpratni un sašutumu par strauji pieaugušajiem maksājumiem par elektroenerģiju.

Ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens (Vienotība) šodien aģentūrai LETA norādīja, ka, ja izdosies veikt reformas elektroenerģijas tirgū, vidējā termiņā Latvijā piedzīvosim elektroenerģijas cenas samazinājumu.

Ašeradens arī pauda, ka jāsaprot, vai elektroenerģijas cenas pieaugums ir objektīvs, ņemot vērā, ka Latvijā vēsturiski Sadales tīkla infrastruktūra tiek izmantota neefektīvi.