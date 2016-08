NBA: Porziņģis var kļūt par vienu no pretendentiem uz nākamās sezonas visvairāk progresējušā spēlētāja balvu

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) oficiālās mājaslapas nba.com apskatnieks Frens Blainburijs prognozē, ka Latvijas basketbola spīdeklis Kristaps Porziņģis no Ņujorkas Knicks komandas gaidāmajā sezonā var kļūt par vienu no pretendentiem uz sezonā visvairāk progresējušā līgas spēlētāja balvu.

Izvērtējot Porziņģa izredzes, tiek atgādināts, ka pirms pagājušās sezonas daudzi nav viņam ticējuši, taču augumā raženais latvietis aizvadījis teicamu sezonu, kurā vidēji mačā guva 14,3 punktus un izcīnīja vidēji 7,3 atlēkušās bumbas, kā arī bloķēja vidēji 1,9 metienus spēlē.

"Ņujorkas Knicks prezidentam Filam Džeksonam vairs nav jāatbild uz jautājumiem, kāpēc viņš izvēlējās Porziņģi, tomēr pats spēlētājs nedomā apstāties. Garš, izveicīgs, atlētisks un jau parādījis savu daudzpusību, Porziņģis kopš Knicks sezonas beigām visu laiku ir pavadījis sporta zālē, kur darbojies kopā ar komandas galvenā trenera palīgu Džošu Longstafu. Vēl ir par ātru viņu salīdzināt ar Kevinu Durantu, taču Porziņģis ir daudz strādājis un pilnveidojis savu metienu arsenālu," norādīja apskatnieks un papildināja, ka latvietis vasarā ir ieguldījis lielu darbu, lai kļūtu labāks un progresētu.

NBA apskatnieks bez Porziņģa balvas kandidātu vidū ir iekļāvis arī Mailzu Tērneru no Indiānas Pacers, Stīvenu Edamsu no Oklahomsitijas Thunder, D'Endželo Raselu no Losandželosas Lakers un Herisonu Bārnsu no Dalasas Mavericks.

LETA jau ziņoja, ka aizvadītajā sezonā Porziņģis tika atzīts par otru labāko NBA debitantu pēc Karla Entonija Taunsa no Minesotas Timberwolves, kā arī vienbalsīgi tika iekļauts sezonas labāko debitantu simboliskajā pieciniekā.

Porziņģis pērn NBA draftā tika izvēlēts ar ceturto numuru. Latvietis aizvadīja teicamu debijas sezonu, iegūstot basketbola speciālistu atzinību un milzu popularitāti Ziemeļamerikā.