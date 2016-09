Televīzija tehnoloģiskā aspektā kopš XX gadsimta sākuma eksistējusi bez monumentālām pārmaiņām. Savukārt tajā, kā tā tiek patērēta, gan bija izmaiņas, piemēram, notika pāreja no melnbaltas TV uz krāsu pārraidēm, pieauga televizoru ekrānu izmērs, uzlabojās pārraides kvalitāte, un notika vēl citas pārmaiņas, tomēr princips palika nemainīgs - ir TV kanāls, kas noteiktos laikos pārraida konkrētu saturu, un, lai to skatītos, nepieciešams būt pie televizora. Vien ierakstu sistēmas XX gadsimta 70. gados sāka to mainīt.

Taču mūsdienu iespējas, kas līdz ar interneta pieejamību kļuvušas ērti izmantojamas jebkuram, jau vairākus gadus daudzviet pasaulē radikāli maina TV vidi. Šo attīstības tendenci bieži apzīmē ar terminu "vada pārgriešana" - lietotāji atsakās gan no kabeļtelevīzijām, gan citiem vienai iekārtai piesaistītiem pakalpojumiem, dodot priekšroku internetā pieejamiem pakalpojumiem. "Patērētājs tagad grib TV saturu skatīties tad, kad vēlas, un uz tik liela ekrāna, kāda vēlas," saka Tele2 Komercdepartamenta direktors Raivo Rosts, skaidrojot Dienai, kādēļ Tele2 un citi telekomunikāciju uzņēmumi ķērušies pie tā saukto nākotnes TV pakalpojumu izstrādes.

Sēnes pēc lietus

2016. gadu gandrīz var uzskatīt par dzimšanas gadu modernajiem TV risinājumiem Latvijā, jo, lai gan jau iepriekš bija pieejami daži risinājumi, tieši pēc ASV straumēšanas servisa Netflix ienākšanas tirgū vietējie telekomunikāciju nozares spēlētāji sasparojās un sāka piedāvāt savus risinājumus.

Šobrīd ir pieejama jau pieminētā Tele2 Atvērtā TV, Lattelecom videonomas pārstrādātais un uzlabotais risinājums Shortcut, kompānijas MTG video un televīzijas pakalpojums ViaPlay, savukārt uzņēmuma Latvijas Mobilais telefons (LMT) un Baltcom piedāvājumi ir izstrādes stadijā. Jāpiebilst, Latvijā jau ilgstoši pieejams ukraiņu izstrādātais, kā paši sauc, tiešsaistes kinoteātris, Megogo.

Rosts norāda, ka lielākais mobilo datu patēriņš ir tieši video skatīšanās, tāpēc, viņaprāt, loģiski, ka uzņēmums, kas pamatā nodarbojas ar telekomunikācijas pakalpojumiem, klientiem piedāvā to, ko viņi jau tāpat patērē. Tele2 Atvērtā TV strādā ar televizoram pieslēgtu iekārtu - straumētāju, kas ļauj televizoram piekļūt saturam, kurā ir ViaPlay, ViaPlay Sports, Megogo un Latvijas sabiedrisko mediju vietne RePlay.

Savukārt Lattelecom produkts Shortcut piedāvā 50 TV kanālu, kā arī "simtiem filmu, seriālu un multfilmu", Dienai vēsta Lattelecom biznesa attīstības direktore Inga Alika-Stroda. Tāpat Shortcut atrodams plašs klāsts Latvijā veidota satura. LMT šogad paziņoja, ka startēs mājas televīzijas biznesā, un testa režīmā ieviesa LMT mājas viedtelevīziju, kurā līdz ar vietējiem un ārzemju kanāliem pieejamas Android sistēmas Google Play lietotnes, pasākumu tiešraides, filmu noma, Netflix, videospēles, YouTube un cits saturs. Arī Baltcom interaktīvās televīzijas platforma, kas pašlaik tuvojas izstrādes noslēgumam, piedāvās klientiem daudzekrānu lietošanas iespējas, informē uzņēmums. "Baltcom klienti to varēs saņemt pirmie un novērtēt jauno platformu, kas apveltīta ar virkni interaktivitātes funkciju, kuras pieejamas no dažādām viedierīcēm," sacīts uzņēmuma informācijā.

Kopumā visi pakalpojumi turas apmēram desmit eiro izmaksu robežās, kuras, visticamāk, novilka ASV milzis Netflix, nosakot mēneša maksu nepilnus desmit eiro.

Konkurence nebaida

Jāsecina, ka risinājumu izstrādātājus konkurence pagaidām nebaida. "Latvijas telekomunikāciju nozarē šogad vērojama īpaši spraiga konkurence, par to liecina arī jaunu starptautisku spēlētāju ienākšana vietējā tirgū. Tieši globālo spēlētāju plašās satura iespējas sagādā lielāko konkurenci vietējiem pakalpojumu sniedzējiem," saka Alika-Stroda, skaidrojot, ka "Lattelecom priekšrocības ir izcila pakalpojumu kvalitāte un arvien jauni un inovatīvi risinājumi".

Savukārt Tele2 pārstāvis uzskata, ka daudzi TV satura patērētāji vēl īsti neapzinās jaunās iespējas. "Cilvēkiem vajag skaidrojošo procesu," norāda Rosts.

Mainās un nemirst

"Nav noslēpums, ka reti kurš TV skatītājs šodien skatās visus kanālus, kas ir iegādātajā TV kanālu paketē. Nākotnē gaidāmas pārmaiņas - TV skatītājs maksās tikai par to saturu, kuru patiešām patērēs. TV operatori nākotnē kļūs tikai par infrastruktūras nodrošinātājiem," prognozē Baltcom pārstāve Elīna Dreimane. "Nākotnē izzudīs kabeļtelevīzija. Televizora skatīšanās jau kļūst arvien fragmentārāka. Šībrīža TV skatīšanās paradumi nākotnē noteiks jaunu interaktīvās televīzijas attīstības līmeni, personalizēta satura piegādi un aizvien lielākas satura izvēles iespējas skatītājiem," uzskata Baltcom.

Klasiskais TV piedāvājums nav miris, uzsver Rosts. Savu saturu viņa pārstāvētais uzņēmums gan pagaidām negrasās ražot, bet domā turpināt iesākto sistēmu, kas paredz sadarbību ar partneriem. Viņš arī bilst, ka jaunās TV produkts vēl ir tikai ceļa sākumā.

"Pasaules tendences liecina, ka nākotne ir tehnoloģijās, kas līdztekus analogajam, digitālajam un kabeļtelevīzijas saturam spēs pielāgoties skatītāju vēlmēm patērēt interesējošo saturu pēc pieprasījuma - ērtā formātā, laikā un vietā," savukārt akcentē Lattelecom pārstāve, norādot, ka nākotnē Shortcut plāno veidot "par starptautiska mēroga produktu, kas vienmēr un visur piedāvās sarunas vērtu saturu. Shortcut tehnoloģijās un satura piedāvājumā divu gadu laikā Lattelecom plāno investēt ap diviem miljoniem eiro".

Uz priekšu

TV revolūcija saistīta arī ar TV satura kvalitātes kāpumu - piemēram, agrāk TV seriāli un raidījumi tika uzskatīti par otrās šķiras produktu, salīdzinot ar pilnmetrāžas filmām, savukārt XXI gadsimta sākumā talantīgu aktieru, producentu, režisoru pieplūdums TV seriāla žanram radīja gan jaunu naudas plūsmu, gan atjaunoja skatītāju uzticēšanos. Savukārt interneta attīstība ļauj skatītājiem seriālu sezonas noskatīties vienā rāvienā, negaidot diennakti vai pat nedēļu līdz brīdim, kad būs iespējams noskatīties nākamo sēriju.

TV satura kvalitāte un līdz ar to arī finansiālie ieguldījumi aug. Par to jau 2011. gadā rakstīja žurnāls The Economist. Agrāk seriālu budžeti bija mērāmi simtos, savukārt tagad miljonos, piemēram, seriāla Boardwalk Empire/Pagrīdes impērija pirmā sērija, kuras līdzautors ir Mārtins Skorsēze, izmaksāja 20 miljonus ASV dolāru (~ 17,83 miljoni eiro), savukārt 2015. gadā katra populārā fantāzijas seriāla Game of Thrones/Troņu spēles sērija izmaksāja desmit miljonus, bet desmit sēriju sezona - 100 miljonus ASV dolāru, un nauda, kā zināms, piesaista augstas raudzes profesionāļus.

Netflix popularitāte slēpjas arī faktā, ka tas piedāvā savu saturu, kas TV kritiķu acīs tiek augsti novērtēts. Milža pēdās iet arī interneta veikals un informācijas tehnoloģiju risinājuma izstrādātājs Amazon, kurš par noteiktu mēneša maksu piedāvā skatīties gan savus, gan citus seriālus. Paredzams, ka Amazon platformā drīzumā tiks demonstrēta leģendārā kinorežisora Vudija Allena debija seriāla autora lomā.

Ja runā par vietējo, oriģinālo saturu, kā liecina Lattelecom informācija, "ļoti iecienītas ir notikumu tiešraides, piemēram, festivāls Positivus, The Sound Poets koncerts Siguldas pilsdrupās, kā arī sporta pārraides".

To, ka digitalizācija paver jaunus TV biznesa modeļus, uzsver arī uzņēmums Accenture, norādot, piemēram, ka Francijā interneta vietnē iespējams bez maksas ierakstīt desmit stundu no vairākiem TV kanāliem, lai saturu varētu noskatīties sev vēlamajā laikā. "Ik gadu digitālais TV vides patēriņš pieaug. Lai TV jomā uzņēmumi būtu veiksmīgi - līdzīgi kā YouTube un mūzikas straumēšanas servisos -, jāpiedāvā saturs atbilstoši lietotāju vēlmēm. Būtībā jāveido personalizēti profili, lai, pamatojoties uz cilvēka iepriekšējo skatījumu vēsturi, varētu piedāvāt tieši viņam interesējošu saturu," uzsvērts Accenture redzējumā.