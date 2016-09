Gašpuitis: Mazumtirdzniecības izaugsme buksē, e-komercija kļūs arvien populārāka

Šā gada augustā, salīdzinot ar 2015.gada augustu, mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pieaugums bija nepatīkami niecīgs jeb 1,1%. Kritumu uzrādīja pārtikas preču apgrozījums par 2,3%, bet nepārtikas preču grupā tas pieauga par 2,8%.

Augustā aktīvs apgrozījuma kāpums uzrādījās tādās nepārtikas preču grupās kā apģērbi, apavi un ādas izstrādājumi (+23,7%), kultūrai un atpūtai paredzēto preču mazumtirdzniecībā (+21%), farmaceitisko un medicīnisko preču mazumtirdzniecībā (+9%), mazumtirdzniecībā pa pastu vai interneta veikalos (+7,9%), kā arī mazumtirdzniecībā stendos un tirgos (+7,2%).

Savukārt apgrozījums kritās elektroierīču mazumtirdzniecībā (-4,9%), informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu mazumtirdzniecībā (-3%), metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecībā (-2,5%), kā arī autodegvielas mazumtirdzniecībā (-0,6%).

Tendences, kas stiprina pirktspēju, mazumtirdzniecības rādītājos atspoguļojas ļoti vāji. Tas atbilst viscaur ekonomikā valdošajai piesardzībai. Nosacījumi straujākai tēriņu izaugsmei ir labvēlīgi, taču iedzīvotāji augošo pirktspēju turpina aktīvi uzkrāt. Ļoti iespējams, ka tēriņi atdzīvosies līdz ar nekustamā īpašuma tirgu, kas iekustinās arī elektropreču tirdzniecību, kurā, iespējams, atspoguļojas piesātinājuma pazīmes. Tikmēr turpinās stabils pieaugums tirdzniecībā pa internetu un pastu. Šis iepirkšanās veids neizbēgami kļūs arvien populārāks un uzrādīs strauju attīstību. E-komercija Lielbritānijā aizņem 11,3%, ASV 8%, Zviedrijā 6%, kamēr Latvijā tā ir vien 3% no kopējiem mazumtirdzniecības apjomiem. Ņemot vērā to, ka nosacījumi tēriņu kāpumam ir labvēlīgi, ir pamats prognozēt nelielu aktivitātes atgūšanos. Tomēr, šķiet, ka mazumtirdzniecības kāpums šogad atradīsies niecīgas izaugsmes fāzē. To ilgtermiņā koriģēs arī strauji negatīvās demogrāfiskās izmaiņas, kas jau maina un turpinās mainīt patēriņa prioritātes.