Lūgts komentēt pēdējā gada laikā Latvijas banku sektorā aktuālo jautājumu par naudas atmazgāšanas riskiem un centieniem tos novērst, Kolinss atzina, ka šīs problēmas kaitē Latvijas valstij.

"No vienas puses, tas nav labi, ka citās finanšu institūcijās ir šīs problēmas, bet, no otras puses, tas Citadelei ļauj izcelties kā unikālai bankai, ar kuru klienti vēlas sadarboties. Cilvēki no Latvijas un no ārvalstīm vēlas sadarboties ar Citadeli, zinot, ka nebūs jautājumu par kādiem nepiemērotiem klientiem, kas dara nepienācīgas lietas," sacīja Kolinss. Viņaprāt, spēlētāji, kas neievēro likumu prasības, kādā brīdī būs spiesti atstāt šo biznesu. Centieni apiet likumus nav ilgtspējīga stratēģija.