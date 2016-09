Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidentam Aldonam Vrubļevskim bija jāatkāpjas jau nākamajā dienā pēc Riodežaneiro olimpiskajām spēlēm, pārliecināts LOK prezidenta amata kandidāts Roberts Raimo.

Raimo uzsvēra, ka LOK ir nepieciešamas pārmaiņas. Un pirmā pārmaiņa būtu "kapteiņa maiņa".

"Lai kāds būtu sporta veids, lai cik simpātisks un slavens treneris - pēc zaudējumiem seko atkāpšanās. Jo īpaši tad, kad ir sistēmiskas kļūdas," teica Raimo.

Viņš uzsvēra, ka lielajā sportā panākumus var gūt tikai tas, kas rīkojas tālredzīgi un racionāli, un atkāpšanās, viņaprāt, būtu tieši šāda rīcība.

"Vrubļevska atlūgumam bija jābūt jau nākamajā dienā pēc Rio. Turēšanās pie krēsla ir nievājoša attieksme pret sporta pasauli," akcentēja Raimo.

Viņš pats sola uz katru lietu raudzīties "ar tālredzīgas politikas aci". Raimo uzsvēra, ka nepieciešams integrēt un vairot sporta pasaulē pašapziņu.

"Piesaku sevi sirmā kapteiņa vietā, jo LOK darbs būs dinamiska vadība, dziļi sabiedrībā integrēta, organizāciju līdzsvarota darbošanās," skaidroja Raimo.

Raimo uzsvēra, ka nepieciešams lemt par to, kādi rezultāti sagaidāmi no sporta nozares, kā arī no LOK. Viņaprāt, ir ļoti būtiski saglabāt olimpiskos principus un vērtības, kā arī padarīt LOK vadību efektīvāku un caurskatāmāku. Viņš skaidroja, ka ir jādomā par mērķu izvirzīšanu sporta spēlēm, turklāt perspektīviem sportistiem ir jānodrošina sistemātisks atbalsts. Raimo vēlas ieviest arī sporta veidu programmas.

Amata pretendents uzsvēra, ka olimpiskajā gadā jāpanāk tas, ka sportisti domā tikai par olimpiskajām spēlēm, kam jābūt galvenajam startam.

Raimo tāpat norādīja, ka būtu būtiski jāstrādā pie Sporta likuma, kā arī jācīnās par jauniem finansējuma avotiem sporta nozarei, jauniem sponsoriem. Raimo sola arī aktīvu sadarbību ar pašvaldībām.

Kā ļoti būtisku turpmākās darbības plānu Raimo uzsver sadarbības veicināšanu ar Rīgas domi. "Dabūsim Nacionālajā sporta padomē Rīgu," sacīja Raimo.

Viņš tāpat uzsvēra, ka jārūpējas par olimpiskās vēstures saglabāšanu un popularizēšanu, kā arī jāspēj nodrošināt iedzīvotājiem pieejami sporta laukumi. Būtu jācīnās arī par pirmstermiņa kredītu dzēšanu olimpiskajiem objektiem, viņš norādīja.