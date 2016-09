SPRK: Šogad augustā vidējā elektroenerģijas cena Latvijā zemāka nekā pirms gada

Šogad augustā vidējā elektroenerģijas cena biržas Nord Pool Latvijas cenu apgabalā bija 33,78 eiro par megavatstundu (EUR/MWh), kas ir mazāk nekā iepriekšējos divos mēnešos un attiecīgajā mēnesī pirms gada, aģentūrai LETA pavēstīja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK).

Šogad augustā biržas Latvijas cenu apgabala vidējā cena bija vienāda ar cenu Lietuvas zonā. Savukārt Igaunijas cenu apgabalā vidējā cena augustā bija vienā līmenī ar Somijas cenu zonu jeb 31,38 EUR/MWh.

"Augustā starp Baltijas valstīm nebija ilgstošu starpsavienojumu jaudas pārslodžu - starp Igauniju un Latviju pārslodžu dēļ cenu starpība veidojās 31% apmērā, bet starp Latviju-Lietuvu un Igauniju-Somiju sastrēgumu nebija. Tas arī atspoguļojās elektroenerģijas biržas cenu līmenī Latvijā augustā," skaidroja regulatorā.

Pēc SPRK paustā, salīdzinot elektroenerģijas biržas vidējās cenas Latvijā pa gadiem, var novērot, ka 2016.gadā praktiski visos mēnešos elektroenerģijas vidējās cenas bija zemākas nekā 2015.gadā. Izņēmums ir šā gada janvāris, kad nebija vēl pieejams Zviedrijas-Lietuvas starpsavienojuma kabelis.

Augustā Zviedrijas-Lietuvas kabelis NordBalt tika noslogots par 58% no visa pieejamā laika (virzienā no Zviedrijas uz Lietuvu), kas ir nedaudz augstāk kā jūnijā un jūlijā, bet Lietuvas-Polijas starpsavienojums - tikai par 10% virzienā uz Lietuvu. Savukārt Lietuvas-Polijas kabelis virzienā uz Poliju augustā tika noslogots par 18% no visa pieejamā laika. Tādējādi secināms, ka joprojām būtiska daļa elektroenerģijas, kas tiek importēta uz Baltiju no Zviedrijas pa NordBalt kabeli, tālāk nonāk Polijā.

Augustā Latvijas elektroenerģijas importa apmērs bija 40% no patēriņa, kas ir aptuveni tādā pašā līmenī kā jūlijā, bet nedaudz augstāks kā jūnijā. Augustā gandrīz 50% no saražotās elektroenerģijas Latvijā tika saražots hidroelektrostacijās.

Atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai un Elektroenerģijas tirgus likumam viens no SPRK uzdevumiem ir elektroenerģijas vairumtirgus uzraudzība.