Sirmacis avarē un izstājas no ERČ posma Čehijā

Latvijas autorallija braucējs Ralfs Sirmacis ar stūrmani Artūru Šiminu (Skoda Fabia R5) svētdien piedzīvoja avāriju vienā no Eiropas čempionāta (ERČ) Čehijas rallija ātrumposmiem un izstājās no sacensībām.

Sirmača vadītais Škoda spēkrats piedzīvoja avāriju 11.ātrumposmā, izlidojot no trases un apmetot kūleni. Pēc tam pilots ar stūrmani Šiminu bija spējīgi izkāpt no automašīnas patstāvīgi. Sportisti nav guvuši nopietnas traumas, bet šīs sacensības viņiem ir noslēgušās.



Aģentūra LETA jau ziņoja, ka pēc sestdien veiktās otrās dienas un kopumā deviņiem ātrumposmiem Sirmacis kopējā ieskaitē ieņēma 14.vietu, vienā no dopiem pamanoties pārdurt riepu un saskaroties ar citām mehāniskām problēmām, kas lika zaudēt daudz laika.

Savukārt svētdien ekipāža turpināja cīnīties ar problēmām, kas desmito ātrumposmu lika noslēgt vien 45.vietā, bet jau nākamajā tika piedzīvota avārija. Pirms 11.dopa Sirmacis kopējā ieskaitē atradās 17.vietā.



Pēc 12 ātrumposmiem Čehijas rallija līderis šobrīd ir mājinieks Jans Kopeckī (Škoda Fabia R5), no kura 5,9 sekundes atpaliek krievs Aleksejs Lukjaņuks (Ford Fiesta R5).

Sirmača plānos šosezon bija startēt piecos grants posmos Grieķijā, Portugālē, Igaunijā, Latvijā un Kiprā. Ņemot vērā, ka divos no trim posmiem ekipāža izcīnīja uzvaru, ir radusies iespēja cīnīties arī par čempiona titulu, tāpēc tai obligāti jāpiedalās vismaz vienā asfalta etapā.



Kā zināms, maijā Sirmacis un Šimins sensacionāli triumfēja Akropoles rallijā. Jūnija sākumā Azoru rallijā viņi ilgstoši turējās labāko četriniekā, tomēr noslēdzošajā dienā nācās izstāties no sacensībām, bet jūlijā Igaunijā Sirmacis pārī ar stūrmani Māri Kulšu triumfēja, kad priekšpēdējā dopā avāriju piedzīvoja līdzšinējā līdera krieva Alekseja Lukjaņuka ekipāža. Sirmacis šogad ir vienīgais pilots, kuram izdevies uzvarēt divos ERČ posmos. Viņš sacensībās piedalās ar Škoda Fabia R5 automašīnu un pārstāv SRT kluba rallija komandu Škoda Baltic Motorsport.

Pēc septiņiem posmiem kopvērtējuma līderpozīcijā ar 160 punktiem ir Kajetanovičs, kuram ar 84 punktiem seko Lukjaņuks, bet Sirmacis ar 79 punktiem ieņem trešo pozīciju.

Iepriekšējā sezonā Sirmacis veica pilnu ERČ junioru ieskaites sezonu, noslēgumā ar 104 iekrātiem punktiem gūstot otro vietu.