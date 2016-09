Titulētais Latvijas paralimpietis Aigars Apinis ceturtdien triumfēja Riodežaneiro paralimpisko spēļu diska mešanas sacensībās, izcīnot savu ceturto zelta medaļu karjerā.

Apinis, kurš startēja F52 un F51 medicīnas grupā, savā labākajā mēģinājumā disku raidīja 20,83 metru tālumā, kas ir viņa šīs sezonas labākais rezultāts.

Pirmajā mēģinājumā latvietis disku raidīja 19,90 metru tālumā, bet otrajā mēģinājumā viņš par 12 centimetriem uzlaboja savu rezultātu. Savukārt trešajā piegājienā Apinim padevās 20,83 metru tāls metiens. Ceturtajā mēģinājumā Apiņa mestais disks lidoja 17,80 metru tālumā, piektajā metienā latvieša rezultāts bija 20,05 metri, bet noslēdzošajā mēģinājumā viņam izdevās par 30 centimetriem tālāks metiens.

Tikmēr sudraba godalgu ar 19,10 metru tālu metienu izcīnīja polis Roberts Jahimovičs, bet bronzas godalga horvātam Velimiram Sandoram, kurš disku raidīja 18,24 metru tālumā.

Piecu paralimpisko spēļu dalībnieks Apinis, startējot diska mešanas un lodes grūšanas disciplīnās, tagad izcīnījis četras zelta, divas sudraba un divas bronzas medaļas. Apiņa kontā ir arī daudzas pasaules un Eiropas čempionātu medaļas.

Apinis ir titulētākais Latvijas paralimpietis, kā arī Latvijas Paralimpiskās komitejas viceprezidents un Latvijas Invalīdu sporta federācijas prezidents.

Latviju paralimpiskajās spēlēs pārstāvēs vieglatlēti Diāna Dadzīte (šķēpmešana un diska mešana), Taiga Kantāne (diska mešana un lodes grūšana), Aigars Apinis (diska mešana) un Edgars Bergs (lodes grūšana), iejādes sportā startēs Rihards Snikus ar zirgu King of the Dance, loka šaušanā individuāli un arī jaukto komandu sacensībās piedalīsies Ieva Melle un Gints Jonasts, paraolimpiskajā airēšanā sevi centīsies pierādīt Eduards Pupelis un Žanna Čveckovska, jau otrajās paraolimpiskajās spēlēs piedalīsies peldētājs Jānis Plotnieks, bet ratiņpaukošanā viena no galvenajām favorītēm būs Poļina Rožkova.

Riodežaneiro paralimpiskās spēles norisināsies līdz 18.septembrim.