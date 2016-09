Izdevniecībā Neputns klajā nākusi režisora Alvja Hermaņa Dienasgrāmata, kas ir Alvja Hermaņa pierakstītais 2015./2016. gada sezonas laikā, informēja izdevniecības pārstāve Dace Krecere.

Par dienasgrāmatu, kas pierakstīta 2015./2016. gada sezonas laikā, režisors saka: "Protams, šī nebūs gluži īsta dienasgrāmata. Jo es jau no sākuma zinu, ka to lasīs man sveši cilvēki. Kāpēc man tas vajadzīgs? Labs jautājums. Es, piemēram, negribētu, ka grāmatu par mani un manu darbu raksta kāds cits. Jo neesmu pārliecināts, ka jel kurš cits, izņemot mani, ir spējīgs saprast – ar ko es īsti nodarbojos un kas aiz visa tā stāv. Es pats pamēģināšu to uzrakstīt."

Alvis Hermanis Dienasgrāmata

Teksta autors: Alvis Hermanis

Dizains: Dita Pence

Apjoms: 248 lpp.

Cena Neputna galerijā: 7 EUR