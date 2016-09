Sansebastjanas festivālā pirmizrādi piedzīvo Baltijas valstu spēlfilma Lomu spēles

19. septembrī prestižajā Sansebastjanas filmu festivālā Spānijā ar pārpildītu zāli un publikas ovācijām pasaules pirmizrādi piedzīvoja Baltijas valstu kopražojuma filma Lomu spēles, informēja Nacionālā Kino centra pārstāve Kristīne Matīsa.

Filma tapusi, sadarbojoties Studijai Lokomotīve no Latvijas, Amrion no Igaunijas un Studio Uljana Kim no Lietuvas.

Ar šo filmu pilnmetrāžas formātā daudzsološi debitē Igaunijas jaunais režisors Vallo Tōmla.

Filma Lomu spēles kļuvusi par vienu no programmā New Directors iekļautajām filmām, kas sacenšas par galveno balvu Kutxa New Directors Award. Kopumā šajā programmā tiek izrādītas 16 jauno režisoru pirmās vai otrās spēlfilmas, pārstāvot plašu valstu spektru – sākot no Spānijas, Argentīnas un Čīles līdz pat Francijai, Vācijai, Dienvidkorejai un Ķīnai.

Par programmas galveno balvu – 50,000 EUR, kas ir finansiāli lielākā šābrīža festivālu apritē -, lemj starptautiska piecu cilvēku žūrija itāļu rakstnieka un filmu festivālu programmu veidotāja, Lokarno filmu festivāla mākslinieciskā direktora Karlo Šatriāna (Carlo Chatrian) vadībā.

"Mēs cerējām, ka izdosies pārsteigt festivāla auditoriju, kaut vai tāpēc, ka spāniski runājošās pasaules svarīgākajā festivālā igauņu valoda būs kas nebijis. Taču publikas reakcija izrādījās pārsteigums mums pašiem – pārpildītā zāle sveica filmu ar ovācijām, un jautājumu / atbilžu sesija turpinājās vēl kinoteātra foajē jau krietni pēc filmas beigām" – par filmas pirmizrādi stāsta kopproducents no Latvijas puses Roberts Vinovskis.

"Tas, ka filma atlasīta tik nozīmīgam festivālam, mums ir liels pagodinājums. Pats fakts, ka Baltijas filma ir iekļauta tik respektablā programmā, ir sasniegums gan Igaunijas, gan visas Baltijas kino industrijai," saka Rīna Sildosa, filmas producente.

Psiholoģiskās drāmas Lomu spēles darbība norisinās vientuļā jūras krastā. Anna un Juhans cer, ka, atpūšoties bagātu draugu piejūras mājā, izdosies uzlabot savas attiecības. Viņi piedāvā naktsmājas jūras vētras pārsteigtam pārim, kuri savukārt uzskata viņus par iespaidīgās mājas īpašniekiem. Anna un Juhans iejūtas jaunajās lomās un uzsāk spēli, tomēr tā jau itin drīz kļūst viņiem bīstama.

Galvenās lomas filmā atveido Mirtela Pohla (Mirtel Pohla), Prīts Veigemasts (Priit Võigemast), Mēliss Remmelds un Mari Abela. Montāžas režisors ir Danielius Kokanauskis no Lietuvas, kas strādājis arī pie tādām starptautiski augstu vērtētām filmām kā Sergeja Lozņicas Miglā un Dāvja Sīmaņa Pelnu sanatorija.

Komponists Kārlis Auzāns, kas filmas radošajā komandā pārstāv Latviju, stāsta: "Mūzikas radīšanas process filmai Lomu spēles sadarbībā ar režisoru Vallo Tōmlu bija ļoti viegls; es atļāvos eksperimentēt ar dzīvajiem klasiskās mūzikas instrumentiem un elektroniskās mūzikas elementiem, un jau pēc pirmajiem mūzikas paraugiem uzreiz atradām kopīgu valodu, atlika tikai turpināt sasniegto skanējumu. Turklāt mani ļoti iedvesmoja lieliskais operatora darbs, filma vizuāli ir tiešām iespaidīga!"

Latvijas pirmizrādi filma piedzīvos oktobrī, festivāla Riga IFF programmā.

Sansebastianas filmu festivāls šogad norisinās no 16. septembra līdz 24. septembrim.

Tas ir viens no nozīmīgākajiem A klases festivāliem, kas lepojas gan ar Britu filmu un TV akadēmijas (BAFT), Starptautiskās Kinoproducentu asociācijas (FIAPF), gan Starptautiskās Kinokritiķu asociācijas (FIPRESCI) akreditācijām.